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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:42 Среда, 29 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..2, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Погода в столице по-прежнему сохраняется влажно - прохладная, дискомфортная с выраженным дефицитом кислорода в воздухе (ниже климатической нормы на 12-14 единиц), атмосферное давление неустойчивое, на пониженном фоне. Несмотря на то, что первые исследования на тему влияния погоды и климата на организм человека были сделаны еще Гиппократом, до сих пор остаются мало изученными медицинские проблемы возникновения метеопатологии, профилактика и лечение метеопатических осложнений. Погода, которая наблюдается в Московском мегаполисе этой зимой, оказалась для метеочувствительных людей крайне неблагоприятной. Хмурое небо, высокая влажность и частые температурные аномалии увеличивают риски обострений при таких широко распространенных заболеваниях, как бронхиальная астма и обструктивные болезни легких, хронические болезни суставов и позвоночника, частых простудных и респираторных заболеваний. Постоянные перепады атмосферного давления, низкое содержание кислорода в воздухе - это одна из частых причин сердечно-сосудистых осложнений. Соблюдение рекомендаций врача по лечению основного заболевания, соблюдение режима труда и отдыха, использование общеукрепляющих препаратов, а также закаливающих процедур (водных, общих ванн с добавлением морской соли, йодоброма, хвойного экстракта, ароматических ванн, дозированные прогулки и терренкуры на воздухе и др.) помогут легче переносить погодные нагрузки.



Геомагнитный фон 29 января прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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