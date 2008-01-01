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Новости погоды
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В Крыму погода становится дождливой и ветреной
ИА "Метеоновости" / 10:07 Среда, 29 января

  В выходные и в начале наступившей недели Крымский полуостров находился под влиянием области повышенного давления. По ночам январь гнул свою "зимнюю" линию - местами отмечались заморозки, в некоторых районах подмораживало до -5..-7 градусов, зато днем солнце успевало прогреть воздух до +8..+11. В целом погода была комфортной - без осадков, со слабым ветром и довольно теплой - среднесуточные значения температуры превышали норму на 2-4 градуса.

Во вторник крымчанам не помешали зонтики - небольшой циклон с юга Европы затянул небо плотными облаками, начнет накрапывать дождь. В Симферополе выпало 4 мм осадков. 29 января полуостров окажется на восточной периферии обширного атлантического циклона - юго-западный ветер усилится в порывах до 7-12, в некоторых района - до 15-20 м/с, вечером при прохождении атмосферного фронта с запада снова ожидается дождь. Температура повысится днем до 7..10 тепла.

В конце рабочей недели на полуострове преимущественно без осадков, ветер перейдет на западный умеренный, температура существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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