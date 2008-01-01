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В Японском море разбушевался циклон

ИА "Метеоновости" / 10:12 Среда, 29 января



Внимание дальневосточных метеослужб приковано к циклону, центр которого расположен восточнее острова Хонсю. Углубляясь, циклон смещается вдоль островов Японского архипелага на северо-восток, неся штормовой ветер и осадки, местами сильные. Японское море штормит - порывы ветра над акваторией могут достигать 25-30 м/с, высота волн - 2-4 м, в северной части - 5 м и более, возможно обледенение судов.



В среду, 29 января, циклон окажет косвенное влияние на Приморский край. Сильных осадков он не принесет, однако вдоль побережья ожидается сильный ветер. Во Владивостоке порывы северного ветра могут достигать 23-28 м/с, и это на фоне 7..10 градусов мороза.



Серьезную опасность такая погода представляет для любителей зимней рыбалки - в Уссурийском и Амурском заливах ожидается частичный взлом припайного льда и его вынос в открытую часть залива Петра Великого. Выход и выезд на лед опасны! / meteonovosti.ru /



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