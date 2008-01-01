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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:38 Среда, 29 января



Подходит к концу январь, и в этом месяца мы наконец-то дождались снега, но морозов как не было, так и нет. А ведь бывали! Так, под утро 29 января 1893 года воздух остыл до -34,6 градуса. С тех пор таких морозов в это время не было. А нынешний январь уже стал рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений. Окончательные значения называть пока рано, но то, что температура воздуха в январе превышала 9 градусов - несомненно. И рекорды температуры были. Вот и сегодня к середине дня воздух прогреется до +1 градуса. Но это значение - далеко не рекорд. Рекорд, +3,9 градуса, остался в 2001 году. Прошедший снегопад вновь побелил улицы города. Теперь высота снега уже не 4, а целых 8 см. Хотя по норме положено 24 см. Сильный снег, когда выпало 13,5 мм осадков, наблюдался в Москве в 1972 году.



В прошлом, 2019 году, было морозно, хотя и теплее обычного на 6 градусов. Ночью термометры показали -6,6 градуса, днем -1,5 градуса. Прошел небольшой снег. Сугробы к 29 января выросли до 48 см. / meteonovosti.ru /



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