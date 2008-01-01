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Новости погоды
Итоги прошедшего снегопада в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:29 Среда, 29 января
Циклон с Атлантики принес в Москву и область снегопады. За два дня, 27 и 28 января, в Московском регионе выпало 6-7 мм небесной влаги. На улицах города наконец-то установился снежный покров. Который задержится в регионе до весны. На улице слабый мороз, поэтому выпавший снег не тает. И если 28 января высота снега (по данным станции ВДНХ) была всего 4 см, то сейчас снежный покров вырос до 8 см. В Тушино снега еще больше, 9 см, а в Коньково - 10 см. Лишь в центре Москвы снега мало. На Балчуге высота снежного покрова составляет 5 см. В ближайшие дни снега станет еще больше. 30 января ожидается пасмурная погода, временами будет приниматься снег. Температура воздуха около нуля градусов. / meteonovosti.ru /
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