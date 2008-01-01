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Новости погоды
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Хозяин сибирских морозов
ИА "Метеоновости" / 11:49 Среда, 29 января

  На смену многочисленным циклонам, которые хозяйничали на территории Западной Сибири практически весь январь, приходит Азиатский антициклон.

29 января, после прохождения холодного фронта, температура понизится с -5..-7 градусов до -12..-14, а в ночные часы опустится до -25..-30. В горных районах до -35. И хозяин сибирских морозов, Монгольский антициклон вступит в свои законные права. Понижение температуры будет сопровождаться порывистым ветром, юго-западные потоки сменят направление на северо-западные.

Климатологи отмечают, что ежегодное влияние сезонного центра действия атмосферы, Азиатского антициклона, постепенно уменьшается. В зимний сезон 2019-2020гг он практически не оказывал влияние на погоду Западной Сибири, хотя в предыдущие годы распространялся до Урала а иногда и до ЕТР.

По предварительным прогнозам холода продлятся 4-5 дней. Самыми холодными ожидаются последние дни января.

Приземная инверсия, слабый ветер у земли и низкие температуры, вот стандартный набор неблагоприятных метеоусловий, которые будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, что почувствуют жители крупных городов. / meteonovosti.ru /
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