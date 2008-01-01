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Новости погоды
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Январь -каждый шестой день с рекордом, или каждый третий
ИА "Метеоновости" / 12:16 Среда, 29 января

  Январь 2020 года на северо-западе и в центре Европейкой России станет самым теплым за более чем 100 летний ряд инструментальных наблюдений. Температура воздуха в северо-западных и центральных областях превышает привычные показатели на 8 и более градусов. Рекордом становится даже количество вновь установленных суточных максимумов температуры.

Так, в Старой Руссе (Новгородская область) в январе 2020 года рекорды максимальной температуры перекрывались 10 раз. То есть, в среднем, рекордно теплым был каждый третий день. В Великих Луках (Псковская область) состоялось 6 рекордов. Больше было только в 2007 году.

5 дней с рекордами температуры было в текущем месяце в Санкт-Петербурге.

Москва не отличилась количеством рекордов, их было только 3! А в 2007 году, который до этого времени считался самым теплым столичным январем, были установлены 8 рекордов.

Следует отметить, что все рекорды месяца (января в целом), сохранились за 2007 годом. В Москве это +8,6 градуса, в Санкт-Петербурге +8,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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