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Лютые морозы сковали Кольский полуостров

ИА "Метеоновости" / 13:36 Среда, 29 января



Январь на большей части ЕТР был аномально теплым. Особенно это ощущалось в средней полосе, где и оттепель затянулась, и снега было очень мало. Пейзаж мало похож на зимний. Тепло было и в северных районах, но здесь и морозы, пусть, не такие сильные, как полагается, и снег. Но для Мурманской области сильные морозы гораздо привычнее. Что же. Под утро 29 января зима решила взять свое. Воздух в континентальных районах остыл до -38 градусов. И в ближайшие дни холодная погода задержится. Ведь Кольский полуостров окажется в антициклоне. 30 января при переменной облачности местами будет приниматься небольшой снег, усилится ветер, особенно на северо-востоке. Температура воздуха -20..-25, на западе -10..-15, ночью в континентальных районах -30..-35 градусов. 31 января и 1 февраля морозы в центральных районах ослабеют до -25..-30 градусов. / meteonovosti.ru /



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