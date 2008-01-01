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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:45 Четверг, 30 января



Предстоящим днём Московский регион будет находиться на пути прохождения атмосферных фронтов циклона, образовавшегося на волне с юго-запада. По сведениям столичных синоптиков сегодня 30 января ожидается облачная погода с осадками, преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве составит



-1..+1 градус, по области -3..+2. Ветер юго-восточного направления 7-12м/с.



По медицинской оценке погода биотропная с выраженным гипоксическим эффектом и дискомфортными влажностными и температурными условиями на фоне очень низкого атмосферного давления. В такие дни высок риск обострений и ухудшений самочувствия лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, ослабленных, длительно болеющих людей, особенно старшего возраста. Тяжело переносят такую погоду страдающие бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, частыми приступами бронхоспазма. Следует отдельно подчеркнуть о возможном негативном действии таких внешних условий на состоянии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается риск обострений и ухудшений самочувствия, учащаются боли в области сердца и головные боли, могут появиться чувство "нехватки" воздуха и одышка, приступы стенокардии, "скачки" артериального давления, нарушение сна и др. Причуды Московской зимы могут негативно сказаться и на самочувствие не метеозависимых людей: общая слабость, снижение умственной и физической активности и другие вегетативные нарушения снижают настроение и качество жизни . Следует более внимательно относится к своему здоровью, не забывать принять назначенное врачом лекарство, поддерживать организм общеукрепляющими методами.



Геомагнитный фон 30 января прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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