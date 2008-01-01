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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:18 Четверг, 30 января

  Снег припорошил московскую землю, пейзаж за окном стал зимним. Но снега за окном пока немного, около 8 см, хотя, согласно многолетним наблюдениям, к концу января сугробы вырастают до 24 см. А максимальное количество осадков, выпавшее 30 января, составляет 9,7 мм. Это был снег, а после столь обильного снегопада сугробы вырастают на 10 см. В нынешнем году погоду в столичном регионе определяют циклонические вихри, которые поставляют теплый воздух. И температура заметно превышает привычные показатели. Например, сегодня в течение суток термометры покажут от -1.. до +1 градуса. А это выше нормы на целых 10 градусов. Но далеко не рекорд. Ведь рекорд, +3 градуса, остается за 2016 годом. А рекорд холода был отмечен в 1956 году. Под утро воздух остыл до -35,7 градуса. И с тех пор таких морозов не было.

В прошлом, 2019 году, было морозно, но при этом теплее обычного на 7 градусов. Ночью термометры показали -4,1 градуса, днем -1,6 градуса. Прошел снег. Сугробы к 30 января выросли до 48 см. / meteonovosti.ru /
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