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Следим за "снежным" процессом

ИА "Метеоновости" / 11:09 Четверг, 30 января



В ночь на 30 января столичный регион пересекал теплый фронт циклона с центром над Белоруссией. В Курской области этот фронт в виде дождя вылил до 4 мм осадков, и порывы ветра достигали 14м/с.



В Москве слабый снег начался в 1-2 часа ночи. К 9 утра зона со слабым снегом накрыла почти всю столицу. За процесс в городе выпало в среднем 1 мм осадков, прирост снега составил 1 см.



В первой половине дня слабый снежок добавит не более 1 см, который частично будет таять при положительной температуре воздуха.



Приближение зоны с большей интенсивностью осадков, преимущественно в виде снега, ожидается после 15 часов, со следующим фронтом. В этот же период ожидается и усиление юго-восточного ветра до 7-12 м/с. / meteonovosti.ru /



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