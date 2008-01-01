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После сильных морозов в Приволжье приходит мощное потепление

ИА "Метеоновости" / 11:20 Четверг, 30 января



В начале недели атмосферные потоки на северо-востоке Европейской России поменяли направление на северную четверть, и в Приволжский федеральный округ немедленно хлынул лютый арктический холод.



В середине недели на территории Пермского края ночью трещал мороз до -35, в Кировской области, Удмуртии и Башкирии местами было около -30. Но волна антарктической стужи накрыла не весь регион - на юго-западе мороз был значительно мягче.



Русская зима напомнила, что по климату наступило самое холодное время года, но теперь ей приходится отступить. На смену трескучим морозам идет мощная волна тепла, которую принесет циклон с юго-запада. Оттепель уже накрыла Пензенскую, Нижегородскую и Саратовскую область. В Пермском крае днем будет около -10, а в ночь на пятницу температура продолжит повышаться до -5..-7.



Коммунальным и дорожным службам придется устранять последствия снегопадов и метелей, а водителям следует принять во внимание изменение погодных условий и ухудшение дорожной обстановки. / meteonovosti.ru /



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