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На территории Казахстана резкие контрасты температур

ИА "Метеоновости" / 11:38 Четверг, 30 января



Метели отыгрались в начале недели на большей территории Казахстана в свои снежные забавы. Но разогрев в своих порывах температуру воздуха до -3 :-8 градусов и создав трудности для передвижения на трассах и дорогах, они все же вынуждены были сдаться под натиском хозяина зимнего времени этих широт - азиатского антициклона. Под его покровительством температура воздуха спешно вернулась к своим многолетним среднесуточным значениям, которые для столицы Нур-Султан в январе составляет -14,2 градуса. И в предстоящую ночь здесь уже -20:-15, а завтра днем до -15:-10 градусов ниже нуля.



Но территория страны достаточно велика и занимает 9-ое место в мире по объему своих площадей, а значит и погодный режим порой значительно контрастен. И в европейской части Казахстана влияние атлантических циклонов по-прежнему остается очень велико.



Юго-западные ветра безудержно поставляют тепло на восточное побережье Каспийского моря и благодаря их стараниям вновь падают рекорды прошлых лет. Так в Актау 29 января температура воздуха с 1976 года держала планку в +11,0 градусов, но вчерашний день внес коррективы и теперь здесь он новый чемпион со значениями в +12,5 градусов. Что выше среднесуточной нормы января почти на 13 градусов.



Конец предстоящей недели по-прежнему будет теплее обычных зим. В пятницу ночью и днем температура здесь будет держаться до +7:+9 градусов при малооблачном небе и отсутствии осадков. В выходные так же не предвидится небесной влаги, атмосферное давление начнет расти, но вместе с тем и температура начнет медленно понижаться, хотя все еще будет превышать норму на 4-7, в воскресенье на 2:5 градуса. / meteonovosti.ru /



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