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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Четверг, 30 января



В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,1..+0,8 градуса; Северном -0,2..+0,6 градуса, Северо-восточном -0,6..+0,4 градуса, Восточном -0,4..0 градусов, Юго-восточном -0,3..+0,4 градуса, Южном -0,4..+0,5 градуса, Юго-Западном -0,5..+0,2 градуса, Западном -0,7..+0,4 градуса, Северо-западном -0,1..+0,6 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -0,6..-0,2 градуса. На территории Новой Москвы слабые осадки, преимущественно в виде снега, температура воздуха -0,7..+0,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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