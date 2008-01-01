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Московская погода не спешит меняться с началом февраля

ИА "Метеоновости" / 12:46 Четверг, 30 января



сезоне! Пока лишь малоснежный пейзаж столицы будет напоминать о зиме. А о морозах февраль заявит лишь в середине первой декады.



С первых чисел февраля особых перемен в синоптических процессах не намечается. Атлантика по-прежнему не спешит оставлять без внимания наши широты, и циклонические вихри продолжат "свои танцы" вплоть до начала новой недели.



В ночь на пятницу, 31 января, снег будет сопровождать уходящие на северо-восток атмосферные фронты. При температуре воздуха от -4 до - 2 градусов, таять он не станет и к утру, Москва сохранит свой белоснежный наряд. Но новая порция южного тепла вновь подпортит эту красоту, в дневные часы в Подмосковье 0..+2 градусов.



К субботе, 1 февраля, в ночь немного похолодает до - 4 градусов, по области местами даже до -7 градусов, что создаст в утренние часы на дорогах угрозу гололедицы. Днем южный ветер ослабеет, лишь местами станет подсыпать снежок, при температуре воздуха около 0 градусов.



В воскресный день, 2 февраля, характер погоды практически не изменится, фон температура останется выше нормы почти на 10 градусов.



Но не следует рассчитывать, что зима еще не напомнит о себе морозами. По предварительным прогнозам, 2 пятидневка февраля обещает солнце и мороз, вместо слякотной оттепели! / meteonovosti.ru /



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