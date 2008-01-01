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Новости погоды
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Атлантический циклон достиг побережья моря Лаптевых
ИА "Метеоновости" / 14:02 Четверг, 30 января

  Суровый арктический климат заполярной Якутии в зимние месяцы во многом определяется влиянием Монгольского максимума. Среднемесячная температура января здесь составляет около -30 градусов. Чтобы изменить атмосферный фон повышенного давления, царящий здесь в январе атлантическим циклонам пришлось изрядно потрудиться. Но неустанное рвение этих вихрей на восток, дало положительный результат.

Очередной центр низкого давления сумел прорваться через территорию Таймыра и начал портить погоду на побережье моря Лаптевых. Под его натиском в Тикси на время отступили 40-градусные морозы и в пятницу, 31 января, температура не ниже -23..-21 градусов. Снег пополнит запасы осадков, которых здесь за 30 дней января выпало лишь 16 % от нормы и немного подрастут снежные сугробы, высота которых пока не выше 8 см.

Но циклон пришел в эти края уже обессилившим и, не имея возможности получить поддержку, он начнет уверенно заполняться и "умирать".

1 февраля небольшой снег в утренние часы взмахнет прощальными хлопьями и с ростом атмосферного давления погода вернется в климатические рамки. Температура понизиться в ночные часы до -32:-30 градусов, а днем дальнейшее понижение остудит воздух до - 35 градусов. / meteonovosti.ru /
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