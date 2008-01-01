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На Каспии и низовьях Волги не зимняя погода

ИА "Метеоновости" / 14:27 Четверг, 30 января



Пришедший с запада в низовья Волги атмосферный центр, подпитавшись теплым воздухом южных широт, в среду теплым сектором укрыл и западные берега Каспия. Легкая дымка и слабый ветер стали свидетелями тому, как пал температурный рекорд, продержавшийся здесь 121 год, когда 29 января 1899 год температура повышалась до +7,0 градусов. Вчерашние сутки в 2020 году сдвинули это значение с пьедестала и новый рекорд здесь теперь +7,6 градусов.



У южного соседа Дербента так же обновились климатические летописи 1983 года, когда температура достигла +10,1. Новая запись максимального экстремума +11,8.



С началом февраля особых перемен не произойдет в погоде этих регионов. Положительное отклонение от многолетних значений в температуре на 2..4 градуса будут по-прежнему обуславливать циклонические процессы, вызванные активностью атлантических циклонов. / meteonovosti.ru /



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