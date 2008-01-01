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Следим за "снежным" фронтом

ИА "Метеоновости" / 14:55 Четверг, 30 января



К 14 часам фронтальная зона с более интенсивными осадками приблизилась к границам Московской области. На территории Новой Москвы местами усилился ветер и снежок. В Серпухова в 14-20 отмечается снег от умеренного до сильного, из-за чего видимость уменьшилась до 2 км.



После 15 часов фронтальная зона циклона с центром над Тульской областью накроет столицу. Снег, меняя интенсивность, будет продолжаться до вечера. За 6 часов в городе выпадет еще до 2 мм осадков. За 12 часов прирост снега в Москве составит 2-3 см.



По мере усиления снега температура воздуха будет медленно понижаться, и к 21-22 часам повсеместно станет отрицательной. / meteonovosti.ru /



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