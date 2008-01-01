Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
30 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Следим за "снежным" фронтом
ИА "Метеоновости" / 14:55 Четверг, 30 января

  К 14 часам фронтальная зона с более интенсивными осадками приблизилась к границам Московской области. На территории Новой Москвы местами усилился ветер и снежок. В Серпухова в 14-20 отмечается снег от умеренного до сильного, из-за чего видимость уменьшилась до 2 км.

После 15 часов фронтальная зона циклона с центром над Тульской областью накроет столицу. Снег, меняя интенсивность, будет продолжаться до вечера. За 6 часов в городе выпадет еще до 2 мм осадков. За 12 часов прирост снега в Москве составит 2-3 см.

По мере усиления снега температура воздуха будет медленно понижаться, и к 21-22 часам повсеместно станет отрицательной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Пт.
31 янв.
-1
Сб.
1 фев.
0
Вс.
2 фев.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кимберли		 -50
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Биратнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100