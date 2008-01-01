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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 30 января



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,4..+0,5 градуса; Северном -0,5..+0,2 градуса, Северо-восточном -0,9..+0,1 градуса, Восточном -1,1..-0,5 градуса, Юго-восточном -1,0..-0,2 градуса, Южном -1,0..-0,3 градуса, Юго-Западном -1,2..-0,2 градуса, Западном -0,23..+0,1 градуса, Северо-западном -0,4..+0,1 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -0,7..-0,4 градуса. На территории Новой Москвы снег от небольшого до умеренного, температура воздуха -1,2..-0 градусов, порывы восточного, северо-восточного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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