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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:42 Пятница, 31 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 737 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и Подмосковье сохраняется неустойчивый характер погоды с колебаниями метеопараметров. Высокая влажность, неблагоприятный кислородный режим (условия внешней гипоксии с дефицитом кислорода) могут стать причиной ухудшения самочувствия, обострений хронических болезней органов дыхания и суставов. Пониженный фон атмосферного давления (ниже нормального на 10-12 единиц) в сочетании с неблагоприятным кислородным режимом может заметно ухудшить самочувствие метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проявлениями сердечной недостаточности, гипотоникам, лицам с неустойчивыми сосудистыми реакциями, в частности, с вегето-сосудистой дистонией, могут учащаться приступы мигрени. Следует выполнять рекомендации врача, принимать вовремя лекарственные препараты, постараться не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками. Несмотря на дискомфортные погодные условия, следует больше бывать на воздухе.



Геомагнитный фон 31 января прогнозируется от спокойного до неустойчивого. / meteonovosti.ru /



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