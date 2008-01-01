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Новости погоды
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На севере Сибири температурный режим возвращается в норму
ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 31 января

  Сибирский антициклон усиливает свои позиции над азиатской территорией нашей страны. Приземный центр высокого давления обосновался на границе Красноярского края с Республикой Тыва, с максимальным значением в центре этого гиганта 1050,8 гПа (788 мм рт. ст). Одновременно, атмосферный очаг холода уверенно расширяет свои позиции и смещается на запад, наиболее низкая температура в пограничном слое России сейчас находятся над Туруханским районом, куда пришли настоящие 40-градусные морозы, что вполне ожидаемо для зимних месяцев этих регионов. Хотя и пришлось этим местам изрядно перетерпеть с начало года от активных западных циклонов ветряных и снежных выпадов.

В северных и центральных районах Красноярского края высота сугробов местами превышает 100 см, и фактическая сумма осадков составляет 180-230 процентов от нормы. Вместе с тем, отклонение среднемесячной температуры января для этих мест имеет положительную аномалию в 7-9 градусов. В Туруханске даже был дважды за январь 2020 года обновлен рекорд суточного максимума: 6 и 7 января температура повышалась до -2, и -3,8 градусов, соответственно.

Но дав порезвиться атлантическим вихрям вдоволь, зимняя стужа возвращается на сибирские просторы. / meteonovosti.ru /
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