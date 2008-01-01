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Когда в Санкт-Петербург вернется зима?

ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 31 января



Январь подошел к концу, но за весь месяц жители Северной столицы настоящей зимы так и не увидели. По расчетам, минувший январь станет самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений - средняя температура месяца будет положительной и превысит норму примерно на 7 градусов.



Не лишним будет вспомнить, что в течение месяца в Санкт-Петербурге было установлено пять климатических рекордов тепла.



Ждать ли возвращения зимы в феврале? Да, она напомнит о себе уже в первой половине следующей недели. В тыловой части перемещающегося на восток циклона с Норвежского моря произойдет вторжение арктического воздуха. Температура начнет понижаться, днем термометры в Санкт-Петербурге покажут небольшой мороз, ночью похолодает до -10. Но по прогнозам, возвращение морозной погоды будет непродолжительным, она продержится всего два-три дня.



А пока петербуржцев ждут сырые и слякотные выходные с южным ветром до умеренного и осадками в виде мокрого снега и дождя. В ночь на субботу подморозит до -4..-6, днем - около нуля. А в воскресенье в теплом секторе циклона город снова накроет волна тепла, температура повысится до +3..+5. На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет интенсивно падать.



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