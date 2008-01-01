Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
31 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Когда в Санкт-Петербург вернется зима?
ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 31 января

  Январь подошел к концу, но за весь месяц жители Северной столицы настоящей зимы так и не увидели. По расчетам, минувший январь станет самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений - средняя температура месяца будет положительной и превысит норму примерно на 7 градусов.

Не лишним будет вспомнить, что в течение месяца в Санкт-Петербурге было установлено пять климатических рекордов тепла.

Ждать ли возвращения зимы в феврале? Да, она напомнит о себе уже в первой половине следующей недели. В тыловой части перемещающегося на восток циклона с Норвежского моря произойдет вторжение арктического воздуха. Температура начнет понижаться, днем термометры в Санкт-Петербурге покажут небольшой мороз, ночью похолодает до -10. Но по прогнозам, возвращение морозной погоды будет непродолжительным, она продержится всего два-три дня.

А пока петербуржцев ждут сырые и слякотные выходные с южным ветром до умеренного и осадками в виде мокрого снега и дождя. В ночь на субботу подморозит до -4..-6, днем - около нуля. А в воскресенье в теплом секторе циклона город снова накроет волна тепла, температура повысится до +3..+5. На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет интенсивно падать.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
31 янв.
-1
Сб.
1 фев.
0
Вс.
2 фев.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Олбери		 -48
Омолон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100