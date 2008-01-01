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Новости погоды
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Предновогодняя погода в конце января
ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 31 января

  Текущая зима редко баловала москвичей снегопадами. В основном осадки шли в смешанной фазе, зачастую преобладал дождь. В зимнем пейзаже предстала московская погода в канун Нового Года и в завершении центрального месяца, 30 января. Погоду определял небольшой по площади циклон, приблизившийся к столичному региону с запада. О приближении циклона возвестил теплый атмосферный фронт и уже после 15 часов мрачный пейзаж московских улиц преобразился. Снежный покров украсил столицу, вернув ей предновогодний облик. В городе выпало от 2 до 4 мм осадков в виде снега. Снег продолжался и ночью, но был уже небольшим по интенсивности (менее 1 мм). По данным метеостанции ВДНХ сугробы в Москве подросли до 11 см. / meteonovosti.ru /
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