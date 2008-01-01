|
|
|
Новости погоды
СУПЕР теплый январь в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:44 Пятница, 31 января
Январь 2020 года в Москве станет СУПЕР теплым за последние 140 лет! Средняя месячная температура воздуха остается, как и в декабре 2019 года, положительной, в среднем по Москве +0,1 градуса. А это выше нормы более чем на 9 градусов.
До 2020 года самым теплым январем был январь 2007 года, средняя месячная температура в нем составила -1.7 градусов, что на 7.7 градусов выше обычных значений.
За весь январь 2020 года ни в один из дней не отмечалась температура ниже нормы и лишь один раз (23 января) она ей соответствовала. Во все остальные дни среднесуточная температура норму значительно превышала. Самые большие по величине положительные аномалии отмечались во второй декаде месяца (10-12 градусов).
В ночные часы температура воздуха недалеко уходила от нулевой отметки. По данным ВДНХ самой холодной была ночь 24 января с температурой -6,8 градуса. Из-за преобладания пасмурной погоды, суточный ход температуры был небольшим, а потому и в дневные часы она была близкой к нулю, и самое высокое значение зарегистрировано 17 января, когда она повысилась до +4.5 градусов.
Трижды за месяц максимальная температура достигала рекордных значений максимальной температуры: 16, 17 и 22 января.
Не баловал текущий январь и обильными снегами. Осадки выпадали в смешанной фазе и в основном в виде дождя и мокрого снега. В итоге месячная сумма осадков оказалась выполненной, и даже перевыполненной. Наибольшее количество осадков, около 57 мм, выпало на юге столицы.
Снежный покров устанавливался "с трудом". В течение месяца под натиском теплого воздуха и дождя, снежный покров не раз исчезал. И в конце месяца высота его в среднем достигла лишь 8-10 см. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.