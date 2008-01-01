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СУПЕР теплый январь в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:44 Пятница, 31 января







До 2020 года самым теплым январем был январь 2007 года, средняя месячная температура в нем составила -1.7 градусов, что на 7.7 градусов выше обычных значений.



За весь январь 2020 года ни в один из дней не отмечалась температура ниже нормы и лишь один раз (23 января) она ей соответствовала. Во все остальные дни среднесуточная температура норму значительно превышала. Самые большие по величине положительные аномалии отмечались во второй декаде месяца (10-12 градусов).



В ночные часы температура воздуха недалеко уходила от нулевой отметки. По данным ВДНХ самой холодной была ночь 24 января с температурой -6,8 градуса. Из-за преобладания пасмурной погоды, суточный ход температуры был небольшим, а потому и в дневные часы она была близкой к нулю, и самое высокое значение зарегистрировано 17 января, когда она повысилась до +4.5 градусов.



Трижды за месяц максимальная температура достигала рекордных значений максимальной температуры: 16, 17 и 22 января.



Не баловал текущий январь и обильными снегами. Осадки выпадали в смешанной фазе и в основном в виде дождя и мокрого снега. В итоге месячная сумма осадков оказалась выполненной, и даже перевыполненной. Наибольшее количество осадков, около 57 мм, выпало на юге столицы.



Снежный покров устанавливался "с трудом". В течение месяца под натиском теплого воздуха и дождя, снежный покров не раз исчезал. И в конце месяца высота его в среднем достигла лишь 8-10 см. / meteonovosti.ru /



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