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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 31 января



В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег отмечается лишь в Западном округе. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,2 градуса; Северном +0,7..+0,8 градуса, Северо-восточном 0..+2,0 градуса, Восточном +0,5..+1,1 градуса, Юго-восточном +1,0..+1,7 градуса, Южном +0,6..+2,1 градуса, Юго-Западном +0,5..+1,6 градуса, Западном -0..+0,8 градуса, Северо-западном +0,8..+1,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура +0,2..+0,3 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,5..+1,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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