Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
31 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 31 января

  В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег отмечается лишь в Западном округе. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,2 градуса; Северном +0,7..+0,8 градуса, Северо-восточном 0..+2,0 градуса, Восточном +0,5..+1,1 градуса, Юго-восточном +1,0..+1,7 градуса, Южном +0,6..+2,1 градуса, Юго-Западном +0,5..+1,6 градуса, Западном -0..+0,8 градуса, Северо-западном +0,8..+1,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура +0,2..+0,3 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,5..+1,3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Сб.
1 фев.
+1
Вс.
2 фев.
+2
Пн.
3 фев.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Олбери		 -48
Омолон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100