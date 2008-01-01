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Новости погоды
Самые высокие снега - в Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 31 января
Несмотря на аномально теплую погоду, наблюдавшуюся в текущем январе, снежный покров в большинстве районов России присутствует. Нет снега лишь в самой западной, Калининградской, области, на побережье Крыма и Краснодарского края.
На Дальнем Востоке снег лежит везде. Наибольшей высоты сугробы достигли традиционно в Камчатском крае. На юге края высота снежного покрова составляет местами 88 см.
На европейской территории самые высокие сугробы - в Пермском крае. Как и на Камчатке, высота сугробов достигает здесь 88 см. До 79 см увеличился снежный покров на юге Республики Коми, севере Архангельской области и на Кольском полуострове.
Но самые высокие сугробы - в Сибири. На севере Красноярского края: в Туруханском районе, высота снега превышает метр, местами достигая 112 см. / meteonovosti.ru /
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