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Новости погоды
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В Ярославской области резко поднялся уровень воды в Волге.
ИА "Метеоновости" / 14:01 Пятница, 31 января

  В группе "Подслушано в Ярославле" выложили фото набережной в Ярославле, на которых видно, что вода поднялась почти до нижнего уровня. Поднялся уровень воды и в реке Которосль. МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение, сообщает портал 76.ru. Наблюдается существенный подъем уровня воды в Горьковском водохранилище. Прогнозируется вероятность подтопления пониженных участков местности территории населенных пунктов и переливы дорог в Рыбинском, Тутаевском, Ярославском и Некрасовском районах, городах Ярославль и Рыбинск. Социально-значимые объекты и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают, информирует областное ГУ МЧС и отмечает, что на остальных водохранилищах региона гидрологическая обстановка ≈ в норме. / meteonovosti.ru /
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