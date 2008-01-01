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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:29 Суббота, 1 февраля

  Субботним днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого сместится к республике Коми. При облачной погоде с прояснениями местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление днем немного подрастет и составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80-85%.

Атмосферное давление остается по-прежнему пониженным, а влажность воздуха высокой. Такие погодные условия на фоне гипоксического эффекта, когда кислородосодержание в воздухе ниже нормы более чем на 17-20 единиц, негативно сказываются на меточувствительных людях с кардиологическими проблемами, заболеваниями органов дыхания и суставов, а так же людях с синдромом хронической усталости.

Повлиять на самочувствие людей может так же неустойчивый геомагнитный фон. У гипотоников и гипертоников возможны "скачки" артериального давления, нарушение сердечного ритма и приступы стенокардии, выраженные вегетативные симптомы - тахикардия, раздражительность, нарушение сна, тревожность и др.

Следует быть внимательным к своему самочувствию, контролировать артериальное давление, накануне можно принять таблетку аспирина, травяные чаи с мелиссой или мятой, и, не смотря на не комфортную погоду, больше бывать на воздухе. / meteonovosti.ru /
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