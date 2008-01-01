|
|
|
Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:15 Суббота, 1 февраля
Центральный месяц зимы в Москве выдался на редкость теплым. Не было еще в истории наблюдений за погодой такого, чтобы средняя за месяц температура января была положительная. А в январе 2020 года такое случилось. Теплую эстафету январь передал и февралю.
Сегодня, как и в предыдущие дни, температура воздуха недалеко уйдет от нулевой отметки от -1 до +1 градуса. И это при норме в -10 градусов. Совсем немного останется сегодняшней температуре до рекорда. Он принадлежит 2015 году, когда ее максимальное значение составило +3.1 градуса.
А вот самая низкая температура в ночь на 1 февраля отмечалась в 1956 году, когда морозы ударили за тридцать. На станции ВДНХ температура понизилась до -34.8 градусов, что стало суточным рекордом непреодолимым и по сей день.
Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1915 году. На московскую землю выпало до 15 мм.
В первый день февраля прошлого года морозы были совсем небольшие: ночью -3.0, днем -2.1 градуса. Существенных осадков не наблюдалось. А сугробы к началу месяца выросли до 41 см. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.