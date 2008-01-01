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Аномальное тепло отметилось рекордами в Якутии

ИА "Метеоновости" / 11:59 Суббота, 1 февраля



В последний день января в арктических районах Якутии была зафиксирована рекордно теплая погода, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 10-12, а местами и почти на 14 градусов. В результате обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В Жиганске, поселке, что раскинулся по обоим берегам Лены, температура повышалась до -19.7 градуса, предыдущий рекорд пришелся на 1953 год и составлял -20. В Джарджане, что находится в арктической зоне Жиганского улуса, было еще теплее, -17.4, что выше прежнего абсолютного максимума для 31 января на 1.4 градуса, восьмилетней давности.



1 февраля отрог сибирского антициклона распространится на арктическое побережье Якутии, и температура вернется к своим привычным значениям, -26..-31 градус, покружит небольшой снег, местами усилится ветер в порывах до 20 м/с, поднимутся метели.



В начале новой недели морозы еще немного окрепнут, ночью до -37..-42, днем до -34, и без осадков. / meteonovosti.ru /



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