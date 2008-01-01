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Новости погоды
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В Иркутской области погода соответствует климату
ИА "Метеоновости" / 12:48 Суббота, 1 февраля

  Антициклон, раскинувшийся над Восточной Сибирью, обеспечивает морозной погодой без осадков. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 2-4 градуса.

В воскресный день, к югу от в Иркутска, в студеном воздухе сформируется небольшой антициклон, который и будет способствовать дальнейшему усилению морозов. В ночь на 2 февраля в западных, центральных, южных и северо-восточных районах -33..-38, на севере и Верхней Лене до -44 градусов, днем солнечно и преимущественно без осадков, -22..-27, на севере и Верхней Лене до -30, а в низинах и вовсе до -40 градусов. / meteonovosti.ru /
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