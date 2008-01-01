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В Среднем течении Оби тепло и сыро

ИА "Метеоновости" / 13:06 Суббота, 1 февраля



Атлантический циклон с запада нагрянул в Ханты-Мансийский округ в первый день февраля. Небо затянуто плотными облаками, из которых без перерыва сыпет снег, местами сильный, в отдельных районах кружит метель при ветре в порывах до 12 м/с, отмечается изморозь. Циклон вытеснил холодный воздух на север и восток Среднего течения Оби, где -19..-24 градуса. На остальной территории -10..-15, на юге и вовсе температура повысилась до -5 градусов.



В воскресенье на большей части Ханты-Мансийского округа сохранится облачная погода, но снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, местами умеренного, в отдельных районах с метелями, изморозь. Температура ночью и днем примерно одна и та же от -9 до -15 градусов. Север и крайний восток останутся под присмотром сибирского антициклона, ночью мороз окрепнет до -30..-35, днем ослабеет до -24..-29 градусов. / meteonovosti.ru /



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