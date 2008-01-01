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Новости погоды
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К северо-западу Европейской России приближается циклон
ИА "Метеоновости" / 13:27 Суббота, 1 февраля

  Североатлантический циклон, центр которого располагается у юго-западного побережья Скандинавии, готовится к штурму северо-запада Европейской России. Еще утром в Санкт-Петербурге отмечался небольшой морозец до -4..-6 градусов.

Во второй половине дня на западе Северо-Западного района, с приближением теплого атмосферного фронта, начнется небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в Псковской области с дождем, и к вечеру температура повысится до 0 градусов. До востока Ленинградской области тепло не дойдет, где местами подморозит до -7 градусов.

В воскресенье центр циклона переместится на север Ботнического залива. В Карелии ночью и утром снег, на юго-западе местами сильный, днем осадки ослабеют, станут небольшими, местами умеренные и в виде снега, по южным районам мокрый снег с дождем, днем повышение температуры от -3 до +2 градусов, на севере -5..-10.

В Северо-Западном районе сырая погода с осадками разной интенсивности и продолжительности, днем в виде дождя, в Ленинградской области с мокрым снегом, ожидается его налипание. Преобладающая температура ночью -4..+1, в Псковской области до +4, на востоке Ленинградской -3..-8 градусов, днем от 1 до 6 тепла.

Понижение температуры на северо-западе Европейской территории произойдет во вторник, 4 февраля, когда циклон отправится на восток, и вслед ему начнет опускаться арктический воздух. / meteonovosti.ru /
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