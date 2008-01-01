Новости погоды
На Средней Волге рекордно тепло
ИА "Метеоновости" / 13:42 Суббота, 1 февраля
Накануне Среднее Поволжье находилось в теплом секторе циклона, среднесуточная температура превысила климатическую норму на 10-12 градусов. Но рекордно высокая температура была зафиксирована в Ульяновске, где столбик термометра добрался до отметки +2.2 градуса, предыдущий абсолютный максимум для 31 января +1.1 наблюдался 20 лет тому назад.
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В воскресенье, в теплом секторе очередного североатлантического циклона, на Средней Волге пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, во влажном воздухе сформируются туманы, гололед, велика вероятность налипания мокрого снега, ночью небольшой морозец до -2..-7 градусов, днем оттепель до +2. А значит, велика вероятность новых, рекордно высоких значений температуры. / meteonovosti.ru /