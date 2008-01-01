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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Воскресенье, 2 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 730 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



В столичном регионе сохранится аномально теплая погода на фоне низкого атмосферного давления. Относительная влажность воздуха повышена, что сохраняет дефицит кислорода в воздухе. По медицинской оценке, такие погодные условия являются неблагоприятными с высоким патогенным влиянием на организм. У метеочувствительных людей с хроническими соматическими заболеваниями такие погодные условия вызывают ухудшение самочувствия и обострения. Психологический дискомфорт и учащения симптомов вегетативных нарушений могут развиваться и у практически здоровых людей, особенно с явлениями переутомления, вегето-сосудистыми реакциями и синдромом хронической усталости. Медикаментозная терапия, полноценный отдых, поливитамины и адаптогены, общеукрепляющие процедуры помогут легче переносить влияние таких внешних погодных условий. / meteonovosti.ru /



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