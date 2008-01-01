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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 2 февраля

  Февраль, заключительный месяц зимы, продолжает традиции теплого ушедшего января. Сегодня в Москве ожидается до +2 градусов, облачно и сыро, время от времени будут приниматься осадки. Но до рекордно высоких значений температура вряд ли дотянет. Абсолютный максимум для 2 февраля составляет +4.5 градуса и наблюдался в позапрошлом веке, в 1885 году.

Самая низкая температура в столице 2 февраля была зафиксирована в 1967 году со значением -31.3.

В 2001 году в этот день 2001 года прошли сильные осадки, выпало 14 мм при норме 36 мм.

В прошлом году 2 февраля в Москве был небольшой морозец: ночью до -4.5, днем до -3.2 градуса, осадки были небольшими. / meteonovosti.ru /
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