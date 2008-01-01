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В Москве и области прогнозируется ухудшение погодных условий

ИА "Метеоновости" / 11:09 Воскресенье, 2 февраля



Начавшийся усиливаться на данный час в западных округах ветер, служит предвестником ухудшения погодных условий в Подмосковье.



Теплый фронт, приближающийся к столице, находиться на расстояние 100 км к юго-западу и уже начал портить погоду в Калужской области.



Южный ветер с порывами до 11-13 м/с, на смену моросящим осадкам, к 13 часам по местному времени принесет в столицу мокрый снег, а затем и февральский дождь. Атмосферное давление понизиться и к вечеру его значения будет составлять 725 мм рт ст, что на 22 мм рт ст ниже нормы Дождь продлиться до вечера воскресенья.



В ночь на понедельник без существенных осадков, но уже утренние часы 3 февраля с холодным фронтом вновь мокрая непогода продолжит портить настроение жителям и гостям столицы. Температурный режим сохранит свои положительные значения. / meteonovosti.ru /



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