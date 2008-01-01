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Архипелаг Новая Земля во власти сильных ветров

ИА "Метеоновости" / 12:18 Воскресенье, 2 февраля



Барический раздел на территории России двух мощных атмосферных центров (Сибирского антициклона и Исландского минимума, который без устали в текущую зиму поставляет атлантические циклоны на европейский континет), сохраняет свои позиции, и располагается на географической границе между Европой и Азией.



В бассейне арктических морей эту пограничную область борьбы атмосферного давления продолжает остров Новая Земля. Такая синоптическая ситуация у специалистов носит название "зона барических градиентов".



Сильный порывистый ветер и низкие температуры создают весьма некомфортные погодные условия.



По данным метеорологических наблюдений 2 февраля максимальные порывы ветра на планете зафиксированы на полярной станции Малые Кармакулы, которая находиться на острове Южный в архипелаге Новая Земля (Архангельская область). Здесь при температуре -17 градусов скорость ветра достигает 29 м/с.



По данным многолетних метеорологических наблюдений, которые ведутся на станции с июля 1896 года, в феврале средняя скорость ветра здесь составляет 10 м/с, температура воздуха -17,9 градусов. / meteonovosti.ru /



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