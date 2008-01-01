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День Сурка в Панксатони пройдет при пасмурной погоде
ИА "Метеоновости" / 14:56 Воскресенье, 2 февраля

  2 февраля, вот уже 134-ый год подряд, начиная с 1886 года, в США и Канаде отмечает свой профессиональный праздник сурок-"метеоролог" Фил, из города Панксатони, штат Пенсильвании. Существует примета, если сурок увидел свою тень, и испугавшись ее залез, обратно в нору, то зима продлиться еще долгих шесть недель. Но если погода облачная и животное не отбрасывая своей тени, выползает на свежий воздух, то это верная примета ранней весны. Американские климатологии подсчитали, что оправдываемость такого прогноза лишь 39%. Но это абсолютно не смущает жителей американского континента и традиция празднования Дня Сурка лишь набирает обороты, уверенно распространяясь и во многие европейские государства.

2 февраля не случайно выбранная дата. В этот день солнце проходит переходную четверть между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Поэтому многие народы еще в древности придавали этому дню особый смысл.

Сегодня, 2 февраля 2020 года, в Панксатони с утра небо будет скрыто за облаками, весь день будет идти снег, к вечеру осадки превратятся в дождь и к ночи со всем прекратятся. Температура воздуха днем около 0 градусов, ночью от +3 до +5 тепла. Ветер юго-западный, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

В понедельник, 3 февраля, так же будет преобладать пасмурная погода, при западном умеренном ветре, в течение всех суток температура воздуха будет держаться от +4 до +6 градусов.

Какой вердикт вынесет местный специалист, мы узнаем уже завтра, но по предварительным прогнозам численных моделей, отрицательные температуры еще вернутся в эти края, как надолго покажет лишь время. / meteonovosti.ru /
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