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Новости погоды
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Всю рабочую неделю в Москве давление ниже нормы
ИА "Метеоновости" / 15:39 Воскресенье, 2 февраля

  Предстоящая неделя в московском регионе пройдет на фоне пониженного атмосферного давления. В зимние месяцы для Москвы нормальным считается давления от 747 до 749 мм рт ст. Но вплоть до пятницы, 7 февраля, до этих значений не будет доставать порядка 10 - 20 единиц.

Начиная с воскресенья, 2 февраля, когда после прохождения теплого фронта в полуденные часы, давление упало на 6 единиц и составило 727 мм рт ст, синоптическая ситуация до вторника уходит в крутое пике.

В ночь на понедельник, 3 февраля, в теплом секторе циклона давление продолжит понижаться и в утренние часы может достигнуть 722 мм рт ст, что на 25 единиц ниже зимней нормы.

В ночь на вторник, 3 февраля, через столицу пройдет холодный фронт с запада, после которого давление повысится, но лишь на 5-8 единиц. И к вечеру доберется до отметки 730 мм рт ст. Что так же будет значительно меньше нормы.

В ночь на среду, 5 февраля, тенденция к похолоданию продолжится, а вместе с ней будет преобладать и слабый рост атмосферного давления. В среду и четверг давление постепенно будет приближаться к норме (737-740 мм рт ст).

И лишь в пятницу, 7 февраля, после прохождения тыловой части циклона и усилением влияния арктического антициклона, атмосферный фон давления нормализуется и достигнет комфортных 747 мм рт ст. Одновременно, и среднесуточные температуры вернуться к климатическим нормам, которые для первой декады февраля составляют -10..-8 градусов / meteonovosti.ru /
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