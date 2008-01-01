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Новости погоды
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На Черноморском побережье резкое ухудшение погодных условий
ИА "Метеоновости" / 16:17 Воскресенье, 2 февраля

  Одна из систем атмосферных фронтов, связанных с обширным атлантическим вихрем, центр, которого расположен над территории северной Финляндии, в ближайшие часы начнет портить погоду в южных широтах Черноморского побережья и в прилегающих к нему областях.

Активный северо-западный перенос на высотах усиливает погодные контрасты в столице Краснодарского края. Начиная с вечера воскресенья, 2 февраля, в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 м/с. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. По данным МЧС возрастает риск схода селей малого объёма.

В ночные часы, 3 февраля, температура +5:+7 градусов, днем до +9 градусов. В дальнейшим, в течение всей рабочей недели, температурный фон продолжит расти, южный ветер сохранится порывистым 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. И лишь в пятницу, 7 февраля, с прохождением холодного фронта, ветер развернется на северный и ослабеет. Температура воздуха резко упадет от +12..+14 градусов до 0:+2 градусов, осадки сохраняться до конца недели, но начиная с пятницы уже в виде мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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