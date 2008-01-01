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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:10 Понедельник, 3 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти небольшие осадки, вечером местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 727 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном регионе сохранятся влажно-прохладные дискомфортные условия с выраженным дефицитом кислорода в воздухе, на фоне очень низкого атмосферного давления, которые являются неблагоприятными с высоким патогенным влиянием на организм. У метеочувствительных людей с хроническими соматическими заболеваниями они вызывают ухудшение самочувствия и обострения. Психологический дискомфорт и учащения симптомов вегетативных нарушений могут развиваться и у практически здоровых людей с переутомлением, вегето-сосудистыми реакциями и синдромом хронической усталости.



Специалисты рекомендуют медикаментозную терапию, полноценный отдых, поливитамины и адаптогены.



Геомагнитный фон 3 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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