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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:33 Понедельник, 3 февраля



Среднесуточная норма температуры для 3 февраля, по данным многолетних значений, составляет -9,6 градусов. А экстремально низкие значения отмечались в 1893 и 1956 году, когда воздух остывал до -35,2 градусов. Такие морозы при нынешней "розовой" зиме, кажутся нереально сказочными.



А вот максимальная температура 2002 года +4,5 градуса на сегодня нам близка и объяснима. Но все же, вряд ли будет побит этот рекорд нынешним днем. Ведь прогнозируемая температура на 3 февраля 2020 года хоть и имеет положительное значение, но всего лишь до +3 градусов.



Самым неприятным в этот день может стать низкий фон атмосферного давления, 722-725 мм рт. ст., что ниже нормы на 25-27 единиц. Жителям столичного региона настоятельно рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок и иметь под рукой лекарственные препараты, на случай ухудшения самочувствия. / meteonovosti.ru /



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