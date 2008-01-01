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В Санкт-Петербурге начинается зима

ИА "Метеоновости" / 10:38 Понедельник, 3 февраля



Прошедший январь стал самым теплым в климатической летописи не только Москвы, но и Санкт-Петербурга. Средняя температура месяца впервые за без малого три столетия метеонаблюдений показала положительное значение в +1,5 градуса. До этого рекордно теплым оставался январь 1925 года со среднемесячной температурой -0,5 градуса.



С новых рекордов тепла начался и февраль. В воскресенье, 2 февраля, в Северной столице обновился абсолютный максимум дня - столбик термометра достиг отметки +5,7, предыдущий рекорд (+4,5) продержался с 1993 года. Новые рекорды были установлены и в других городах Ленинградской области: Кингисепп (+6,3), Пушкинские Горы (+6,7). Но теперь в северо-западных и центральных районах Европейской России, уже забывших настоящий зимний мороз, начинается похолодание.



В начале недели холодная воздушная масса из районов Гренландии и Исландии начнет распространятся через Скандинавский полуостров на северо-запад ЕТР. С 3 на 4 февраля столбики термометров в Северной столице устойчиво перейдут в синий сектор шкалы. На фоне порывистого северо-западного ветра осадки будут выпадать снегом, возможна слабая метель. В середине недели ночью в городе до -8:-11, по области до -13:-18, днем -3:-6. Из-за ветра по ощущениям будет гораздо холоднее. По прогнозам, до окончания недели сохранится зимняя погода, температура существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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