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Новости погоды
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В Москве состоялись два рекорда давления
ИА "Метеоновости" / 10:43 Понедельник, 3 февраля

  Накануне в 21 час на главной метеостанции столицы - ВДНХ - было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление 725,1 мм рт.ст., что соответствует 966,5 гПа.

Да и начало новой недели тоже отметилось аномально низким давлением. В 10 часов утра его значение составило 723 мм рт.ст. (963,5 гПа). В последний раз 3 февраля рекордно низкое давление 964,4 мм рт.ст. наблюдалось в 1981 году. Окончательное значение рекорда атмосферного давления мы узнаем 4 февраля.

В прошлом, 2019 году, рекордно низкое атмосферное давление было зафиксировано только один раз, 1 марта 723 мм рт.ст., что соответствует 963,8 гПа. / meteonovosti.ru /
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