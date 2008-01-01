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В Москве состоялись два рекорда давления

ИА "Метеоновости" / 10:43 Понедельник, 3 февраля



Накануне в 21 час на главной метеостанции столицы - ВДНХ - было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление 725,1 мм рт.ст., что соответствует 966,5 гПа.



Да и начало новой недели тоже отметилось аномально низким давлением. В 10 часов утра его значение составило 723 мм рт.ст. (963,5 гПа). В последний раз 3 февраля рекордно низкое давление 964,4 мм рт.ст. наблюдалось в 1981 году. Окончательное значение рекорда атмосферного давления мы узнаем 4 февраля.



В прошлом, 2019 году, рекордно низкое атмосферное давление было зафиксировано только один раз, 1 марта 723 мм рт.ст., что соответствует 963,8 гПа. / meteonovosti.ru /



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