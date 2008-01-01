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Новости погоды
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Юг Курильской гряды атакует циклон
ИА "Метеоновости" / 11:42 Понедельник, 3 февраля

  В минувшее воскресенье к Японии подошел активный циклон, который и отметился сильными осадками и ветром.

Поднимаясь к северо-востоку, уже в понедельник, во второй половине дня, он приблизится к югу Курильской гряды. Небо затянут плотные облака, начнется снег, в ночь на 4 февраля он ожидается сильный, разыграется метель, порывы ветра 3 и 4 февраля будут достигать штормовой силы, 21-26 м/с.

В середине недели циклон изменит траекторию движения и отправится на восток, в открытый океан. Снегопады ослабеют, перейдут в разряд небольших и будут идти с перерывами, да и ветер станет тише, 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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