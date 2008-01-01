

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве настроилась на мороз

ИА "Метеоновости" / 12:21 Понедельник, 3 февраля



погода, простоявшая в столичном регионе более 2 месяцев, уступает место морозам, свойственным февралю.



В понедельник, 3 февраля, московская земля еще находится в теплом секторе атлантического циклона, температура удерживается положительной. В течение дня дождь сменится небольшим снежком. Первые признаки похолодания появятся к вечеру, на дорогах станет скользко.



Во вторник, 4 февраля, в тыловой части циклона, понижение температуры продолжится, в течение суток в Москве -1..-3, по области до -6 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ночью гололедица, ветер западный, резкий 7-12 м/с. Среднесуточная температура воздуха пока останется выше многолетних значений на 7 градусов.



В середине недели, 5 февраля, атмосферное давление будет расти, с северо-западным умеренным ветром, до 10 м/с, продолжится вторжение арктического воздуха. В течение суток температура в Москве -5..-7. Этот день будет самым холодным с начала зимы! Но на этом зима не остановится. Мороз в условиях штилевой и малооблачной погоды станет лишь усиливаться.



В четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, московская земля будет находиться на восточной, холодной, периферии антициклона, надвигающегося с запада. Ночью при переменной облачности без осадков, в Москве уже около -10, по области до -13, днем покружит небольшой снег, в столице -5..-7, в Подмосковье до -10 градусов, ветер северо-западный 5-10 м/с. Среднесуточная температура воздуха, впервые за зиму приблизится к норме! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



