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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 3 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,0..+1,8 градуса; Северном +0,7..+1,7 градуса, Северо-восточном +0,5..+1,9 градуса, Восточном +0,9..+1,5 градуса, Юго-восточном +1,0..+2,2 градуса, Южном +0,5..+2,1 градуса, Юго-Западном +0,6..+1,4 градуса, Западном -0,2..+1,0 градуса, Северо-западном +1,0..+1,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура +0,6..+1,0 градуса. На территории Новой Москвы слабые осадки, температура воздуха +0,3..+1,7 градуса, порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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