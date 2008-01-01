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Новости погоды
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Север Сибири во власти сильных ветров и метелей
ИА "Метеоновости" / 12:54 Понедельник, 3 февраля

  В воскресенье, 2 февраля, Тюменская область находилась под влиянием небольшого, но активного циклона. В Ханты-Мансийском автономном округе прошел сильный снег, выпало до 8 мм осадков. Но больше всего осадков досталось Тюмени. За сутки 2 февраля здесь насыпало рекордное количество 8.2 мм, предыдущий максимум 7.9 мм зафиксирован в 1996 году. Влияние циклона сказалось и на Ямале, но выразилось лишь в усилении ветра до 21 м/с.

Сильные ветры до 21 м/с наблюдались и на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, кружила метель.

До середины этой недели на севере Сибири сохранится сырая и ветреная погода со снегом разной интенсивности и продолжительности. На юге Таймыра порывы ветра могут достигать 15-20, а в отдельных районах и штормовой силы, 22-27 м/с, с метелями. На севере Таймыра и на Ямале ветер слабее, 15-18 м/с, но и здесь метель. / meteonovosti.ru /
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