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На северо-западе россыпь рекордов тепла

ИА "Метеоновости" / 13:20 Понедельник, 3 февраля



В минувшее воскресенье атлантический циклон принес на северо-запад Европейской территории новую порцию тепла. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 9-11 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились абсолютные максимумы для 2 февраля.



В Кингисеппе, что в Ленинградской области столбик термометра поднялся до отметки 6.3, что выше прежнего рекорда всего-навсего на 0.1 градуса двадцатисемилетней давности. В Северной столице было зафиксировано 5.7, предыдущий абсолютный максимум 4.5 градуса тоже наблюдался двадцать семь лет назад.



Отличилась и Псковская область. В Пскове температура повышалась до 6.6, прежний рекорд 6.5 градуса отмечался в 1993 году. В Пушкинских Горах новый абсолютный максимум для 2 февраля 6.7, что выше прежнего на 1.7 градуса за 2002 год. В Великих Луках тоже обновился рекорд температуры, новый 7.1, предыдущий 5.1 градуса четырехлетней давности. В Старой руссе (Новгородская область) тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой. Температура повышалась до 7.8, предыдущий абсолютный максимум 6.0 градусов продержался с 1993 года.



На крайнем западе России, в Калининграде столбик термометра добрался до отметки 10.2, предыдущий рекорд 9.8 градуса состоялся в 2002 году.



Не отстает и Смоленская область, здесь обновились рекорды температуры зафиксированные в 2016 году. В областном центре - Смоленске - новый абсолютный максимум для 2 февраля 5.8, в Вязьме 3.7, в Рославле 6.5 градуса. / meteonovosti.ru /



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